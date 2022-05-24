Корочанский район, Белгородская область, 24 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Ремонт военного памятника обернулся дело об административном нарушении для главы администрации сельского поселения в Корочанском районе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Алексей Иванов ИА REGNUM Вечный огонь

В ноябре 2021 года в селе Афанасово реконструировали памятный знак в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Монумент является объектом культурного наследия регионального значения. Однако ремонт провели без согласования с управлением госохраны памятников, а подрядчик не имел лицензии на подобные работы.

Главу сельсовета за нарушение законодательства суд оштрафовал на 10 тысяч рублей.