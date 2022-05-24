Париж, 24 мая 2022, 13:35 — REGNUM Антикоррупционная неправительственная организация Transparency International (TIF) подала жалобу в Париж, направленную на возможные незаконные доходы во Франции со стороны российских бизнесменов, передает BFM TV.

Французский флаг
Французский флаг
Cyril Plapied

«Неправительственная организация подала жалобу на бизнесменов за отмывание денег, необоснованность средств, сокрытие и пособничество с целью осудить систему захвата национального богатства бизнесменами», — говорится в заявлении Transparency International.

Жалоба была подана в национальную финансовую прокуратуру, которая не называет имена подозреваемых, чтобы «избежать репрессий в отношении своих команд».

Как сообщало ИА REGNUM, франко-голландская компания Air France-KLM объявила об увеличении капитала на 2,26 млрд евро.

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