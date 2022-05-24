Париж, , 13:35 — REGNUM Антикоррупционная неправительственная организация Transparency International (TIF) подала жалобу в Париж, направленную на возможные незаконные доходы во Франции со стороны российских бизнесменов, передает BFM TV.

Французский флаг Cyril Plapied

«Неправительственная организация подала жалобу на бизнесменов за отмывание денег, необоснованность средств, сокрытие и пособничество с целью осудить систему захвата национального богатства бизнесменами», — говорится в заявлении Transparency International.

Жалоба была подана в национальную финансовую прокуратуру, которая не называет имена подозреваемых, чтобы «избежать репрессий в отношении своих команд».

Как сообщало ИА REGNUM, франко-голландская компания Air France-KLM объявила об увеличении капитала на 2,26 млрд евро.

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