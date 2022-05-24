Во Франции подали жалобу на незаконные доходы российских бизнесменов
Париж, 24 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Антикоррупционная неправительственная организация Transparency International (TIF) подала жалобу в Париж, направленную на возможные незаконные доходы во Франции со стороны российских бизнесменов, передает BFM TV.
«Неправительственная организация подала жалобу на бизнесменов за отмывание денег, необоснованность средств, сокрытие и пособничество с целью осудить систему захвата национального богатства бизнесменами», — говорится в заявлении Transparency International.
Жалоба была подана в национальную финансовую прокуратуру, которая не называет имена подозреваемых, чтобы «избежать репрессий в отношении своих команд».
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