Красногорск, , 13:35 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 64 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 24 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения не было госпитализировано ни одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 174 человека выздоровели после COVID-19.

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