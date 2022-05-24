Москва, , 13:34 — REGNUM Итоги сезона 2021/22 в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ) утвердил исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС). Об этом 24 мая сообщает пресс-служба РФС.

Российская премьер лига Premierliga.ru

Победителем РПЛ признан санкт-петербургский «Зенит». Тульский «Арсенал» и казанский «Рубин» покинули высший дивизион по спортивному принципу.

Победителем ФНЛ признано московское «Торпедо». «КАМАЗ» (Набережные Челны), волгоградский «Ротор», липецкий «Металлург» и ивановский «Текстильщик» выбыли из ФНЛ в ФНЛ-2.

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