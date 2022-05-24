Москва, 24 мая 2022, 13:31 — REGNUM США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности. Об этом сегодня, 24 мая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Mil.ru

По его словам, НАТО приблизилась к границам РФ при этом параллельно глобально развертывая ПРО и разрабатывая системы ракетных комплексов средней и меньшей дальности (РСМД).

«Таким образом, США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности в разы нарастив боевой потенциал»,  — подчеркнул Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая министр обороны России Сергей Шойгу и шеф Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры.

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