Москва, 24 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности. Об этом сегодня, 24 мая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

По его словам, НАТО приблизилась к границам РФ при этом параллельно глобально развертывая ПРО и разрабатывая системы ракетных комплексов средней и меньшей дальности (РСМД).

«Таким образом, США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности в разы нарастив боевой потенциал», — подчеркнул Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая министр обороны России Сергей Шойгу и шеф Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры.

Читайте подробнее: Пентагон заявил о телефонном разговоре Сергея Шойгу и Ллойда Остина