Петрозаводск, 24 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Житель Карелии, старшина контрактной службы Анатолий Петухов погиб в ходе проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил 24 мая глава республики Артур Парфенчиков.

vk.com/aparfenchikov Старшина контрактной службы Анатолий Петухов

Анатолий Петухов, уроженец поселка Поросозеро Суоярвского района, служил пулеметчиком в мотострелковом батальоне.

«Погиб на Донбассе, выполняя свой воинский долг», — отметил Парфенчиков и принес искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

Отметим, что 11 мая стало известно о гибели другого уроженца поселка Поросозеро, сержанта-контрактника, механика-водителя Виталия Тишкевича.

Таким образом, по сообщению властей Карелии, к настоящему времени при исполнении воинского долга во время спецоперации погибли 15 уроженцев республики. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в память о них новую улицу в Петрозаводске назвали улицей Защитников Донбасса. На ней же была заложена аллея Героев, где высадили 44 молодые рябины.