София, 24 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Болгария не располагает дополнительными средствами для размещения на своей территории новой крупной партии переселенцев с Украины. Об этом 24 мая со ссылкой на главу болгарского Агентства по делам беженцев Марианы Тошевой сообщает софийская газета «Факты».

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

По ее словам, к настоящему времени болгарские власти уже обеспечили комфортное проживание в Болгарии более 200 тыс. беженцам, и для реализации очередной гуманитарной программы потребуется привлечение дополнительного капитала.

«Мы достигли пика беженцев, остальные вопросы придется решать в экстренном порядке», — резюмировала, в частности, Тошева.

Предполагается, что в ближайшее время в вопросе размещения и финансирования выходцев с Украины на болгарской территории официальная София обратится за помощью к руководству ЕС.

Напомним, на данный момент число покинувших родину граждан Украины в Болгарии достигло 250 тыс. человек. Из них официальный статус беженцев в этой балканской стране получили 120 тыс.