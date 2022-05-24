Москва, 24 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Журнал Time составил очень своеобразных рейтинг влиятельных людей мира. Об этом 24 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Бывали в истории журнала Time и лучшие времена, с нашей точки зрения. Сейчас, конечно, всем изданиям тяжело очень эмоционально проживать это тяжёлое время, кризисное время, в которое мы живем», — заявил Песков.

«Там много всего странного. Совершенно непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса. Это непонятно И также непонятно, почему уважаемое издание ставит президента США на одну линию с одним из российских заключённых. Это тоже трудно понять. Но впрочем, это, наверное, выбор редакции. Это всё, что я могу сказать по этому поводу», — подчеркнул он.

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира в 2022 году, куда в числе прочих попали президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Статьи о них написали Алексей Навальный (включён в реестр террористов и экстремистов на территории РФ) и президент США Джо Байден соответственно. Сам Байден также попал в список — заметку о нём написал бывший президент США Билл Клинтон.