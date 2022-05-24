Москва, 24 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Советник представительства РФ при ООН в Женеве, ранее уволившийся в знак протеста против спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, «выступил против консолидированного мнения российского общества». Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы в Кремле незнакомы с этим письмом (названного дипломата — ред.). Если он был сотрудником министерства иностранных дел, это, наверное, вопрос к МИД. Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас», — сказал представитель администрации президента РФ.

При этом Песков уточнил, что этим своим шагом уволившийся дипломат показал, что осуждает действия российского руководства, поддерживающиеся «практически всем населением нашей страны».

«Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — добавил он.

Отметим, ранее стало известно, что советник Борис Бондарев уволился из представительства России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве в знак протеста против специальной военной операции ВС РФ на Украине.