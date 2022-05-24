Москва, 24 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протоколы внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Предполагается реструктуризация кредитов на 200 млн долларов.

Ратифицированы протокол о внесении изменений в соглашение о предоставлении правительству Республики Куба государственного кредита от 30 января 2009 года; о предоставлении правительству Республики Куба государственного экспортного кредита для финансирования поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Куба от 20 марта 2017 года; о предоставлении Кубе государственного экспортного кредита для финансирования поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Куба от 13 декабря 2017 года, а также о предоставлении правительству Республики Куба государственного экспортного кредита для финансирования в 2019 году поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Куба от 19 июля 2019 года.

Ранее был изменен график погашения кредитов Кубой, в итоге сумма платежей в погашение основного долга и уплату процентов в 2020 — 2027 годах возрастет примерно на 11 млн долларов по сравнению с действующим графиком, поскольку на консолидированные суммы основного долга и процентов начисляются проценты по ставкам действующих соглашений.