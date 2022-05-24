Ачит, Свердловская область, , 13:35 — REGNUM В Ачите Свердловской области сотрудник частного охранного предприятия (ЧОПа) подозревается в незаконном лишении свободы трёх девушек. Охранник угрожал свердловчанкам ножом, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СКР.

Нож 24h.com.vn

Инцидент произошёл в апреле 2022 года. Подозреваемый распивал с девушками алкогольные напитки. Уралец был категорически против ухода гостей. Он вооружился ножом и начал угрожать свердловчанкам. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, одна из девушек смогла сбежать и сообщила о случившимся правоохранителям. Остальных девушек помог освободить участковый.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.