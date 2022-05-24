Донецк, , 13:28 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

В 12:00 был открыт огонь с позиций в населённом пункте Пески. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по нему пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Горловки и Железной Балки.