Москва, 24 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия на Украине привели к массовому разгулу преступности. Об этом 24 мая на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Он также добавил, что националисты показательно расстреливают тех, кто отказывается участвовать в боевых действиях, а мирные граждане используются украинскими боевиками в качестве живого щита.

«Националисты проводят показательные расстрелы отказавшихся участвовать в боевых действиях, блокируют выход мирных граждан из городов, используя их в качестве живого щита, а в жилых кварталах рассредоточивают танки и артиллерию», — сказал российский министр.

«Освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовым случаям насилия, грабежей и мародёрства», — добавил Шойгу.

Шойгу отметил, что многочисленные факты пыток и зверских убийств российских военнопленных также известны, это не скрывается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что судьбу военных преступников и тех, кто являются националистами, если они сложили оружие, должен решать суд. Он добавил, что «если это нацистский преступник, то это трибунал».