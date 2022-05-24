Красногорск, , 13:28 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 174 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 24 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 954 237 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 974 349.

При этом в Подмосковье 24 мая число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 3 человека.

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