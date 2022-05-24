За сутки 174 человека выздоровели в Подмосковье после COVID-19
Красногорск, 24 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 174 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 24 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 954 237 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 974 349.
При этом в Подмосковье 24 мая число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 3 человека.