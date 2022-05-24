Мурманск, , 13:28 — REGNUM На Украине в ходе спецоперации погиб уроженец Мурманской области, ефрейтор Владимир Аксенов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Свечи Дарья Драй © ИА REGNUM

«Владимир Аксенов окончил школу в Умбе, позже получил среднее специальное образование, служил в армии и работал в правоохранительных органах. А в 2015 году выбрал для себя профессиональный путь защитника Отечества и поступил на контрактную службу в Вооружённые силы России. Принимал участие в операции в Сирии, был верен присяге и воинскому долгу. Погиб, честно и мужественно выполняя боевые задачи в ходе спецоперации на Украине», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 мая в Коми простились с двумя братьями, погибшими на Украине.