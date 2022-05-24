Магас, 24 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Ингушетия отправила очередной гуманитарный груз в Донбасс. На этот раз он предназначен для военнослужащих из республики и других регионов России, выполняющий свой долг в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Большегрузы доставят в Харьковскую и Херсонскую области около 25 тонн продуктов питания и предметов личной гигиены, сообщили 24 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

В грузовиках ящики с тушёнкой и бараньим курдюком, колбасные изделия, чай, яблоки, вода. Как отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, это продовольствие не будет лишним, несмотря на то, что российские военные хорошо снабжаются продуктами питания по линии Министерства обороны РФ.

«Это востребованные и полезные для здоровья продукты. Ситуация бывает разная, не всегда получается вовремя подвезти продукты и будет лучше, если они будут у солдат про запас», — заявил Калиматов.

Как отметили в его пресс-службе, с начала военной спецоперации на Украине для жителей Донбасса и военнослужащих, выполняющих свой служебный долг, из Ингушетии направлено уже более 150 тонн различных грузов.