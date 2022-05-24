Сеул, 24 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы Южной Кореи разработали технологию автономного вождения, которая позволяет транспортным средствам перемещаться по бездорожью. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Агентства оборонных разработок (ADD).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грязь, лужа, бездорожье, распутица

По их словам, технология на базе искусственного интеллекта позволяет автомобилям анализировать и идентифицировать проезжие области на основе «тренировочных данных», собранных в ходе тестовых запусков, и контролировать навигацию даже при высокой скорости движения.

Сообщается, что автомобили, использующие эту технологию, могут работать без помощи человека, если им предоставлены соответствующие данные.

Данная технология была разработана в рамках проекта Управления программ оборонных закупок по защите ключевых оборонных технологий, который осуществлялся с 2017 по 2021 год.