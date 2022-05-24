Лима, 24 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо объявил о возможности новых перестановок в правительстве после смены четырёх министров, и не исключил, что соответствующие новости могут появиться в ближайшие дни. Об этом пишет Prensa Latina.

Gob.pe Педро Кастильо

«Вчера вечером мы приняли решение о некоторых министерских изменениях, и в ближайшие дни мы продолжим это делать, потому что наши министры находятся под постоянной оценкой и ответственны перед народом», — сказал Кастильо.

Ранее Кастильо привел к присяге министра внутренних дел Димитрия Николаса Сенмаче, министра аграрного развития Хавьера Арсе, министра энергетики и горнодобывающей промышленности Алессандру Эрреру и министра транспорта и связи Хуана Баррансуэлу.