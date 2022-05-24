Самара, 24 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Региональный центр импортозамещения начал работу в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что центр создан в дополнение к федеральному цифровому «Сервису импортозамещения». Его сотрудники займутся обработкой запросов от импортеров, подбором аналогов иностранных продуктов в России и на рынках дружественных стран. Кроме этого они будут проверять каждого контрагента и налаживать взаимодействие потребителей и поставщиков.

«Задача импортозамещения для нашей страны стоит уже не первый год, проводится огромная работа: запустились целые серии новых предприятий, огромное количество продуктов разного типа, которые раньше полностью импортировались, сегодня производятся внутри страны. Сегодня время требует более активной работы», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Отмечается, что запущен в работу электронный сервис подачи заявок: свыше 70 предприятий области обратились за услугами центра, их потребность превышает 1000 позиций продукции из разных отраслей.

Сообщается, что сведения о потребностях областных предприятий направлены в торговые представительства России в Индии, Белоруссии, Китае, Турции, Вьетнаме, Иране, Казахстане и других странах.