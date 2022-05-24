Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поддержал городской законопроект о социальных гарантиях для участников специальной военной операции на Украине. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Петербургские депутаты рассмотрят законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Согласно документу, Смольный сможет вводить различные меры социальной поддержки для участников специальной военной операции на Украине, которые пострадали или погибли в ходе спецоперации, и членов их семей.

Инициативу по принятию законопроекта выдвинул губернатор Петербурга Александр Беглов. Александр Бельский отметил, что это предложение парламентарии рассмотрят в первоочередном порядке.

«Нам необходимо обеспечить этим людям достойный уровень социальной поддержки при ранении и гарантировать помощь семье в случае гибели. Решения должны приниматься максимально быстро. Поэтому предложение передать эти полномочия правительству выглядит вполне оправданным», — отметил спикер Заксобрания.

Напомним, что, согласно предложению Смольного, раненые военнослужащие смогут получить до одного миллиона рублей помощи от города, в зависимости от тяжести ранения, а также полученной степени инвалидности. Материальная помощь будет предоставлена и семьям погибших.

Выплаты полагаются солдатам и офицерам, имевшим место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге на дату получения ранения.