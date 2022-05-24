Брюссель, 24 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Североатлантический альянс намерен избегать войны с Россией. Об этом 24 мая заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Nato.int Йенс Столтенберг

По его словам, НАТО не будет стороной конфликта на Украине и не пошлёт туда войска. Он пояснил, что альянс намерен избегать войны с Российской Федерацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Украины призвали западных партнёров страны ускорить поставки вооружения.