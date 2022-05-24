Москва, , 13:23 — REGNUM В Кремле пока не получили приглашение на международную конференцию по продовольствию России. Об этом 24 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Мне неизвестно о том, что у нас есть приглашение по вопросу. Россия является весьма крупным игроком на международном рынке зерна, на рынке продовольствия, поставщиком в целый ряд стран», — заявил Песков.

«Мы знаем, что сейчас весь мир вошёл в кризисную полосу из-за незаконных рестрикций, которые сейчас в отношении России и российских поставщиков применяются целым рядом западных и не только западных стран. Мы считаем, что эта тема должны обсуждаться максимально широко», — указал он.