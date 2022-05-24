Пермь, , 13:23 — REGNUM В Перми мэрия и гордума решили поддержать семьи погибших во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Семьям погибших военнослужащих, участвовавших в военной специальной операции на Украине и территориях ЛНР и ДНР, выплатят по 200 тыс. рублей. Единовременную выплату предоставят членам семей погибших военнослужащих, имевших пермскую прописку: супруге или супругу, родителям, детям; лицу, осуществлявшему обязанности опекуна в отношении умершего до достижения им совершеннолетия.

«Гибель наших военнослужащих во время спецоперации — это большая боль для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Наш долг — поддержать семьи военных, которые до конца остались верными присяге и ценой собственной жизни защищали наш народ», — сказал глава Перми Алексей Дёмкин.