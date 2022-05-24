Москва, , 13:23 — REGNUM Россия сознательно замедляет темп наступления армии на Украине, чтобы дать возможность мирным жителям эвакуироваться. Об этом 24 мая заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Сергей Шойгу Mil.ru

Он отметил, что для выхода мирных жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры.

«Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что российская армия, в отличие от украинской, не наносит удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители. При этом выявленные военные объекты противника и его огневые позиции уничтожаются высокоточным оружием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию на Украине.

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