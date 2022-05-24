Красногорск, , 13:22 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 24 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтвержден 81 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 27 случаев меньше аналогичного показателя 23 мая. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 108 человек, а днём ранее — у 245 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 785 новых случаев заражения коронавирусом.

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