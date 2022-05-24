Белгород, , 13:32 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 38 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в региональном оперативном штабе. В стационарах продолжают лечение 87 человек, получают амбулаторную помощь 588 жителей.

Больничная палата (сс) Денис Гришкин. mos.ru

С начала пандемии в Белгородской области коронавирус выявлен у 130 644 человек. Выздоровели 127 709 жителей. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 2 260 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован за истекшие сутки.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали направлены ещё 35 человек.