София, , 13:20 — REGNUM Предприятие «Болгарские железные дороги» («БЖД») анонсировало приобретение новых локомотивов и вагонов на общую сумму в 1 млрд левов ($850 тыс.). Об этом 24 мая со ссылкой на заявление министра транспорта Болгарии Николая Сабева сообщает софийская газета «24 часа».

Железнодорожные перевозки Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Сабева, реализация нового проекта стала возможной благодаря «западным инвестициям». Предполагается, что с 1 июля текущего года «БЖД» закупит в Чехии и Австрии в общей сложности до 30 составов, включая электропоезда и дизельные транспортные средства, а также современные пассажирские вагоны.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о намерении выделить государственную помощь железным дорогам страны, часть из которых находится на грани банкротства.