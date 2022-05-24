София, 24 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Предприятие «Болгарские железные дороги» (БЖД) анонсировало приобретение новых локомотивов и вагонов на общую сумму 1 млрд левов ($850 млн). Об этом 24 мая со ссылкой на заявление министра транспорта Болгарии Николая Сабева сообщает софийская газета «24 часа».

Иван Шилов ИА REGNUM Железнодорожные перевозки

По словам Сабева, реализация нового проекта стала возможной благодаря «западным инвестициям». Предполагается, что с 1 июля текущего года БЖД закупит в Чехии и Австрии в общей сложности до 30 составов, включая электропоезда и дизельные транспортные средства, а также современные пассажирские вагоны.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о намерении выделить государственную помощь железным дорогам страны, часть из которых находится на грани банкротства.