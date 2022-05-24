Москва, , 13:20 — REGNUM В России сохраняются проблемы с эффективностью пограничных пунктов пропуска. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отдельно хочу сказать о пограничных пунктах пропуска. Коллеги из делового сообщества говорят постоянно о том, как много времени тратится на оформление грузов и пересечение границы. Особенно в тех пунктах, где не хватает современного оборудования, инфраструктуры и профильных специалистов, где нужен более эффективный регламент обработки грузов», — заявил Путин.

«Важно ускорить строительство новых и модернизацию действующих пунктов пропуска на границе, чтобы обеспечить более быстрое, удобное для бизнеса прохождение таможенного, фитосанитарного и других видов контроля», — указал он.

Путин обратил внимание, что это касается не только наземных пунктов пропуска, но и морских портов.