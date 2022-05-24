Липецк, 24 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 10 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

24 мая выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом — столько же было сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 27 случаев заражения.

За весь период наблюдения 146 тыс. 316 человек выписаны после курса лечения, в том числе 83 — за последние сутки.

За весь период скончались 3758 человек. Подтверждено два новых летальных случая.