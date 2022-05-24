Париж, 24 мая 2022, 13:19 — REGNUM Франко-голландская компания Air France-KLM объявила об увеличении капитала на 2,26 млрд евро, передает BFM TV.

Самолёт авикомпании Air France
Самолёт авикомпании Air France
Aero Icarus

Крупная французская компания по морским перевозкам CMA CGM примет участие в круглом столе на тему инвестиций в размере 400 млн евро.

Франция и Нидерланды намерены инвестировать в капитал компании, чтобы сохранить прежний уровень участия.

Как сообщало ИА REGNUM, Жак Бутье, председатель и главный исполнительный директор страховой группы «Assu 2000», обвиняемый в «изнасиловании несовершеннолетней», подал в отставку.

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