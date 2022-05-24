Париж, 24 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Франко-голландская компания Air France-KLM объявила об увеличении капитала на 2,26 млрд евро, передает BFM TV.

Aero Icarus Самолёт авикомпании Air France

Крупная французская компания по морским перевозкам CMA CGM примет участие в круглом столе на тему инвестиций в размере 400 млн евро.

Франция и Нидерланды намерены инвестировать в капитал компании, чтобы сохранить прежний уровень участия.

Как сообщало ИА REGNUM, Жак Бутье, председатель и главный исполнительный директор страховой группы «Assu 2000», обвиняемый в «изнасиловании несовершеннолетней», подал в отставку.

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