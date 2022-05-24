Москва, , 13:19 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлены 123 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 24 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 122 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 359 человек выздоровели после COVID-19.

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