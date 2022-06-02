Чебоксары, 24 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Чувашии по ряду программ, реализуемых муниципальными образованиями, не все заказчики смогли уложиться в обозначенный срок (1 мая) по контрактации региональных средств. Об этом на еженедельном совещании сообщил глава минфина Чувашии Михаил Ноздряков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Например, по программе"Благоустройство дворовых территорий» к этой дате было законтрактовано только 36% средств ( на 16.05.2022 — 52,7%). При этом 18 районов так и не разместили закупки на сумму 60,9 млн рублей (8,2% от плана).

«По дворовым территориям третий год мы уговорами занимаемся. Деньги довели в 2021 году, а на 1 мая у нас процент контрактации — 36%. При том, что правилами предусмотрен срок контрактации — 1 мая. Такое безответственное отношение совершенно непонятно», — прокомментировал первый вице-премьер.

По программе «Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах"на 1 мая не было законтрактовано почти 95% от объема выделенных средств. По состоянию на 16 мая остаются незаконтрактованными 41,7% доведенных лимитов.

Больше половины — 56,2% от объема выделенных средств — на 16 мая не законтрактовано по программе «Реализация инициативных проектов».

Только в пяти муниципальных образованиях (Козловский и Порецкий районы, Шумерлинский и Красноармейский муниципальные округа, а также г. Новочебоксарск) заключены контракты по всем запланированным объектам программы"Обеспечение жилыми помещениями детей сирот» (за счет республиканских средств). Объем заключенных контрактов по данному направлению на 16 мая составил 12,6% от доведенных лимитных бюджетных обязательств.

Аналогичная ситуация и по программам"Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей» и"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». На 2022 год лимиты бюджетных обязательств были предусмотрены 14 и 7 муниципалитетам соответственно. По состоянию на 1 мая заключенные контракты полностью отсутствовали.

В части реализацииРеспубликанской адресной инвестиционной программы (РАИП) общий объем средств республиканского бюджета, подлежащий контрактации в 2022 году, составляет 4,5 млрд рублей. На 1 мая объем законтрактованных средств составил 1,4 млрд рублей, или 30,4%. К 16 мая он вырос на 7% и составил почти 1,7 млрд рублей, или 37,4%. На сегодняшний день остаются не законтрактованными 72 объекта РАИП.

Михаил Ноздряковподчеркнул, что в отношении каждого объекта будет приниматься индивидуальное решение. Незаконтрактованные своевременно средства будут направлены в резервный фонд правительства Чувашской Республики и перераспределены в пользу тех муниципалитетов, кто более подготовлен.

По информации руководителя госслужбы по конкурентной политике и тарифам Надежды Колебановой,по состоянию на 1 мая 2022 года плановый объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд составил 17,2 млрд рублей.

Государственными заказчиками за счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года размещено закупок на сумму 7,4 млрд. рублей (42,3% от лимитов бюджетных обязательств), заключено контрактов — на сумму 6 млрд рублей (34,7% от лимитов бюджетных обязательств).

Муниципальными заказчиками за счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года размещено закупок на сумму 5,6 млрд рублей (36,8% от лимитов бюджетных обязательств), заключено контрактов — на сумму 3,9 млрд. рублей (25,4% от лимитов бюджетных обязательств).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии после вмешательства прокуратуры отдельные сироты получили жильё после шести лет нахождения на учёте, а органы власти внесли законодательные изменения для комплексного решения данной проблемы.

Читайте также: После жалоб прокурору Чувашия на четверть увеличила траты на жильё сиротам