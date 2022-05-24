Москва, 24 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Западные страны занимаются шантажом и интригами в отношении государств-членов ОДКБ. Об этом 24 мая сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

mil.ru Выступление Сергея Шойгу на коллегии министерства обороны

«Западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ. Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги», — сказал Шойгу в ходе заседания совета министров обороны ОДКБ.

По его словам, в данной ситуации от членов ОДКБ требуется ещё большая сплочённость. При этом Россия окажет союзникам необходимую помощь при нейтрализации угроз и отстаивании суверенитета, отметил глава Минобороны РФ.