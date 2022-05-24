Москва, 24 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Сегодня, 24 мая, рубль обновляет многолетние максимумы к бивалютной корзине, продолжая укрепление, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Пара доллар/рубль впервые более чем за четыре года нарушила целостность уровня 57 руб., после чего тут же отскочил, но остался в минусе, теряя внутри дня более 1%.

Перед завершением вчерашней сессии Минфин РФ объявил о снижении норматива продажи валютной выручки экспортерами с 80% до 50%.

Однако пока «россиянин» не реагирует на эту меру, принятие которой было лишь вопросом времени и, по сути, не стало неожиданностью для участников рынка.

Похоже, на данном этапе трейдерам нужно переварить информацию и оценить масштаб влияния шага Минфина, который в своем решении сослались на снижение волатильности рубля и стабилизацию финансовой системы.

Если не брать в расчет краткосрочную реакцию рубля (а, точнее, ее отсутствие), в целом наша валюта получила сигнал от властей — предел роста курса достигнут.

Как минимум, корректировка норматива до 50% должна остановить рекордное ралли российской валюты, а впоследствии спровоцировать разворот с откатом, который будет подпитываться дальнейшим снижением ставки Банка России.

Решение Минфина — сигнал к действию в том числе спекулянтов, которые могут расценить нынешнюю возможность для покупки иностранной валюты как наиболее выгодную точку, от которой начнется ослабление курса рубля», — пояснил эксперт.

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