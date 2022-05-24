Москва, 24 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, несмотря на санкционное давление. Об этом 24 мая заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», — сказал Шойгу.

Он отметил, что это спецоперация будет продолжена, несмотря на масштабную помощь киевскому режиму со стороны Запада и санкционное давление на Россию.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.