Москва, , 13:15 — REGNUM Бизнес в России адаптируется к изменениям и налаживает новые связи в новых условиях, заявил 24 мая президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ситуация в глобальной экономике, в системе мировых хозяйственных связей меняется. Стремительно меняется. Мы это все видим. Российский бизнес адаптируется к этим изменениям. Перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами», — сказал глава государства на совещании по развитию транспортной сферы.

Российский лидер подчеркнул, что таким же высоким и динамичным темпом должны продвигаться и планы по развитию транспортной инфраструктуры.