Уфа, , 13:16 — REGNUM Шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 24 мая сообщает МЧС по региону.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

Сообщается, что 25 мая в республике ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду.

Температура воздуха в Башкирии ночью может опуститься до +3°С, днем может потеплеть до +18°С.На отдельных некоторых автодорогах возможно ухудшение видимости в тумане и дожде до 1000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пожарные получили новую технику.

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