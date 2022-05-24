Москва, 24 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Развитие железнодорожной сети в восточных регионах России оправдывает себя. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В своё время, не так давно, у нас шли острые, оживленные дискуссии по теме развития Восточного полигона железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности», — заявил Путин.

«Да, были свои условия, звучали некоторые даже скептические оценки на этот счёт по поводу того, что можно расширить, вложить огромные средства — сотни миллиардов рублей на это планировалось, — проложить новые пути, а вести по ним будет нечего, так как грузовой базы может не быть. Но время показало, что эти оценки были неточными, мягко говоря. Сегодня восточное направление максимально востребовано. Его загрузка гарантирована на годы вперёд», — указал президент.