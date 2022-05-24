Иркутск, , 13:14 — REGNUM Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и Лимнологического института СО РАН известили о старте экспедиции, которая намерена изучить странную ситуацию с наличием омуля в «колодце планеты»: учёные недосчитались целого поколения этой ценной рыбы.

Оймур. Байкальский омуль Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как пояснил научный сотрудник ЛИН Павел Аношко, что в 2010 году скат личинок омуля из нерестовых рек в Байкал был выше среднего. Ученые надеялись, что через 6-7 лет это даст пик биомассы рыбы, достигшей половой зрелости. Одновременно снизились объемы легального лова и усилилась борьба с браконьерами. Эти меры должны были дать эффект. Но, наоборот, омуля стало так мало, что в 2017 году объявили запрет на промышленную рыбалку.

Павел Аношко предполагает, что омуля стало меньше из-за низкого уровня Байкала: на эти годы как раз пришелся период маловодья, который длился несколько лет. Ученый считает, что из-за этого в прибрежных водах было мало корма для молоди.

С ним не согласен руководитель Байкальского филиала ВНИРО Владимир Петерфельд. По его словам, приёмная прибрежная ёмкость может принять и прокормить 7,6 млрд личинок омуля, скатившихся в Байкал по нерестовым рекам. Но такого количества личинок за период наблюдения никогда не спускалось. Ученым предстоит разгадать эту загадку — куда же тогда делась молодь рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года о том, что промышленный лов омуля на Байкале могут разрешить 2025−2027 годах, известила пресс-служба ФГБУ «Главрыбвод». В официальном сообщении утверждается, что такое станет возможным благодаря «беспрецедентным мерам по сохранению запасов омуля».

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