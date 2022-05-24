София, , 13:14 — REGNUM По меньшей мере, 10 человек пострадали в результате сильного пожара на крупнейшем заводе по переработке автомобилей в городе Пазарджик на юго-востоке Болгарии. Об этом 24 мая сообщает БТВ.

Пожар Dave Hogg

Согласно официальной информации, возгорание началось во второй половине дня 23 мая из-за неисправной электропроводки в одном из цехов.

На данный момент пожар локализован. Ведётся расследование обстоятельств ЧП.

Руководство структуры опровергло появившиеся ранее сообщения о возможной диверсии.