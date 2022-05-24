Новосибирск, 24 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области расследуется уголовное дело по по факту загрязнения вод. Оно возбуждено по статье «Загрязнение поверхностных вод, повлекшие причинение существенного вреда рыбным запасам», сообщили в региональном управлении СКР.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Загрязнение

В ведомстве уточнили, что в мае 2022 года была обследована река Амба, через территорию лесного массива в Колыванском районе. Установлено попадание сточных вод с характерным запахом навоза предположительно с территории производственной площадки АО «Кудряшовское», расположенной в двух километрах от реки. При этом на всем протяжении реки произошла массовая гибель рыбы.

В настоящее время ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.