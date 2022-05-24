Москва, , 13:13 — REGNUM Необходимо избавиться от любой волокиты, которая затягивает реализацию и сбивает темп развития транспортных проектов. Об этом сегодня, 24 мая заявил президент России Владимир Путин.

Автотранспортная структура Дарья Драй © ИА REGNUM

На транспортном совещании президент призвал форсировать развитие транспортной инфраструктуры в России и ни в коем случае не допускать проволочек с этими проектами.

«России необходимо развивать стратегию развития транспортной отрасли вперёд», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 24 мая проводит совещание по развитию отдельных направлений транспортного комплекса РФ в Сочи.

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