Москва, 24 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая затягивает реализацию и сбивает темп развития транспортных проектов. Об этом сегодня, 24 мая заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Автотранспортная структура

На транспортном совещании президент призвал форсировать развитие транспортной инфраструктуры в России и ни в коем случае не допускать проволочек с этими проектами.

«России необходимо развивать стратегию развития транспортной отрасли вперёд», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 24 мая проводит совещание по развитию отдельных направлений транспортного комплекса РФ в Сочи.

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