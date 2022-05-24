Москва, 24 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В летний период пассажирское сообщение в России должно работать чётко и стабильно. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Традиционная пора отпусков: многие наши граждане планируют провести это время на море, поехать на курорты Краснодарского края или Крыма: кто-то на автомобиле, кто-то поездом, кто-то самолётом», — заявил Путин.

«На сегодняшний день целый ряд южных аэропортов временно закрыты. В результате вырос спрос на железнодорожные билеты. Знаю, что РЖД уже запустило дополнительные поезда из центральной части страны на Чёрное море. И очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало чётко, стабильно, без сбоев и в нужном объёме. Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает мощностей», — указал он.