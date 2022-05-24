* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 13:12 — REGNUM В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обошли городские парикмахерские в Герате и приказали их работникам подстригать мужские волосы в соответствии с традициями ислама. Об этом сообщает газета «8 Собх».

По словам некоторых парикмахеров, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение последних нескольких недель ежедневно посещают все парикмахерские в Герате.

Парикмахеры говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помимо запретов моделей стрижки, заявили, что в парикмахерских не разрешается использовать фотографии моделей причёсок, а также изображения на вывесках.

Радикалы предупредили, что не подчинившиеся приказу будут строго наказаны.

В последнее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наложили на население множество ограничений.